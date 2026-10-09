Судноплавство Дунаєм до порту Констанца в Румунії зупинили: владу просять втрутитись

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Рух вантажів Дунаєм у напрямку румунського порту Констанца зупинили в районі 280-го кілометра річки через пошкодження фарватеру. Блокада впливає на транспортування українського зерна на міжнародні ринки.

Про це повідомляє румунське інформагентство Agerpres із посиланням на заяву Асоціації портового бізнесу Констанци (CPBA).

В асоціації зазначили, що станом на 8 жовтня заходів для відновлення умов судноплавства та проведення необхідних днопоглиблювальних робіт не вжили. Для розв'язання проблеми потрібне термінове втручання відповідальних органів.

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Через блокаду судна, які очікують на вантажі, що перевозять Дунаєм, змушені довше залишатися в очікуванні та сплачувати додаткові збори.

"Економічні оператори не можуть зазнавати витрат, пов'язаних із блокадами, над якими вони не мають контролю та які вимагають негайного втручання відповідальних органів", – йдеться у заяві CPBA.

В асоціації попередили, що затримки завдають збитків портовим операторам, власникам суден і вантажів, а також іншим учасникам портової економіки.

Окремо там наголосили на впливі блокади на транспортування українського зерна на міжнародні ринки та безперервність логістичного коридору, важливого для міжнародної продовольчої безпеки.

У зв'язку з цим Асоціація портового бізнесу Констанци закликала румунську владу оперативно відновити умови судноплавства та річковий рух. Також організація просить повідомити учасникам ринку конкретний графік необхідних заходів.