ЄС та Китай досягли угоди про скорочення китайського експорту гібридних авто

Постачання таких автомобілів з Китаю має скоротитись більш ніж наполовину.

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Китай та Європейський Союз досягли угоди, яка може скоротити китайський експорт гібридних автомобілів більш ніж наполовину.

Про це пише Reuters.

Угода має стримати експорт гібридів та гібридів із заряджанням від мережі з Китаю до ЄС, а також скоротити імпорт кількох мільйонів автомобілів протягом чотирьох років.

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Таке порозуміння відбулося після тримісячних переговорів, а також після багаторічних суперечок між Пекіном та Брюсселем щодо стрімкого зростання китайського експорту автомобілів.

Лідери ЄС обговорять результати угоди на початку свого саміту в Брюсселі 15 жовтня, щоб зрозуміти чи означає це початок відновлення балансу торговельного дефіциту блоку з Китаєм, який зріс до понад 1 мільярда євро на день.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту заявив, що гібридна угода має поширитися й на інші сектори, і що ЄС також повинен ефективніше застосовувати заходи торговельного захисту.

Міністр торгівлі Китаю Ван заявив, що Китай не є першопричиною проблем ЄС, а партнером у їх вирішенні.

Сторони досягли домовленості щодо зниження китайських імпортних мит на експорт ЄС на суму близько 4 мільярдів євро, включаючи автомобільні запчастини, оливкову олію та взуття, а також щодо спрощення видачі Китаєм експортних ліцензій на рідкісноземельні елементи та постійні магніти.

Китай та ЄС продовжуватимуть вивчати можливість зниження тарифів на певні товари та продовжуватимуть діалог щодо доступу до ринку медичних виробів.