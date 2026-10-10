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У Ростові-на-Дону після атаки дронів палає нафтоналивний термінал

Також, пошкоджено залізничний міст, а в порту "Азов" були уражені два судна.

У Ростові-на-Дону після атаки дронів палає нафтоналивний термінал
пожежа в Ростові-на-Дону
Фото: Стопкадр

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували "Нафтоналивний термінал НЗНП" у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ. Унаслідок удару на об’єкті спалахнула пожежа. 

Про це повідомляють Телеграм-канали ASTRA, Exilenova+ та губернатор регіону Юрій Слюсарь.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і публікували в мережі фото та відео масштабної пожежі.

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Губернатор Ростовської області підтвердив атаку безпілотників і повідомив про пожежу, однак не уточнив, де саме вона виникла. За його словами, з вечора напередодні російська ППО нібито збила понад 100 безпілотників.

Також Слюсарь заявив про пошкодження кількох багатоповерхівок у Ростові-на-Дону. Мешканців будинків евакуювали, одна людина зазнала поранень.

Крім того, внаслідок атаки був пошкоджений залізничний міст, через що рух поїздів в обох напрямках зупинили. Згодом губернатор повідомив про атаку дронів на порт в Азові, де, за його словами, були уражені два судна.

За даними OSINT-аналізу ASTRA, пожежа виникла на "Нафтоналивному терміналі НЗНП", який раніше мав назву "Південь Русі". Об’єкт розташований у Залізничному районі Ростова-на-Дону.

Термінал призначений для перевалки нафтопродуктів на експорт. За даними видання, його також використовують для постачання пального російській армії та отримання валютних надходжень. 

Проєктна потужність об’єкта становить близько 2,5 млн тонн на рік. Через нього перевалюють продукцію Новошахтинського заводу нафтопродуктів та інших постачальників.

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