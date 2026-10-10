Трамп назвав Норвегію "плямою" через Нобелівську премію миру

Трамп обурився, що нагороду у 2026 році присудили екссудді МКС Наві Піллей, і назвав членів комітету "ворогами цивілізації".

Президент США Дональд Трамп розкритикував Норвегію через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру 2026 року. Він назвав рішення обурливим, а членів комітету премії "ворогами цивілізації".

Про це Трамп заявив на передвиборчому мітингу в Сиракузах, штаті Нью-Йорк, повідомляють Associated Press та ClashReport.

Американський президент висловив обурення через кілька годин після оголошення лауреатки премії – колишньої судді Міжнародного кримінального суду Наві Піллей. Вона керувала підготовкою доповіді ООН, у якій дійшли висновку, що Ізраїль вчинив геноцид у секторі Гази.

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Трамп назвав Піллей "ліберальною особою, яка працює в ООН і про яку ніхто ніколи не чув".

"Нобелівську премію миру назавжди дискредитувала жменька радикальних ідеологів, які виступають проти демократії та є справжніми ворогами цивілізації. І ми цього не забудемо, Норвегіє", – заявив президент США.

Він також стверджував, що не мав рівних у справі встановлення миру, та повторив, що врегулював вісім воєн. За словами Трампа, він також прагне врегулювати або виграти ще два конфлікти за участю Ірану та у війні Росії проти України.

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Крім того, американський президент заявив, що запобігав можливим війнам між Південною Кореєю та КНДР, Японією та КНДР, а також Китаєм і Тайванем. Доказів на підтвердження цих тверджень він не навів.

"США, представлені мною як вашим президентом, мали отримати Нобелівську премію миру, але не отримали. Це незмивна пляма на країні Норвегія", — сказав Трамп.

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Президент США неодноразово заявляв, що заслуговує на цю нагороду. У вересні 2025 року він говорив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, але хоче справедливого ставлення до себе, зокрема з огляду на його заяви про припинення низки воєн.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що висунув би кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, якби той зупинив війну Росії проти України.

Але після відмови Зеленського зупинити удари по російських НПЗ, Трамп вирішив укласти угоду з Путіним щодо постачання дизельного пального і скасування анкцій проти російських енергоносіїв.