ЦПД: Росія поширює антиукраїнські наративи в Польщі напередодні Дня незалежності

Напередодні Дня незалежності Польщі Росія активізувала інформаційні операції, спрямовані на розпалювання антиукраїнських настроїв і провокування розколу між країнами.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, про активізацію таких операцій свідчить залучення російської дезінформаційної мережі Pravda / Portal Kombat до поширення деструктивних наративів у польському інформаційному просторі.
Зокрема, ворожі ресурси просувають повідомлення про «крах польсько-української дружби», зростання ксенофобських настроїв і нібито тотальну втому польського суспільства від України.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що Росія систематично намагається створювати ілюзію глибокої ворожнечі між союзниками. Мета таких інформаційних операцій, за оцінкою відомства, – послабити міжнародну підтримку України та розколоти єдність європейських країн.