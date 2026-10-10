ЦПД: Росія поширює антиукраїнські наративи в Польщі напередодні Дня незалежності

Ворожі ресурси просувають наративи про нібито крах польсько-української дружби та втому польського суспільства від України.

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Напередодні Дня незалежності Польщі Росія активізувала інформаційні операції, спрямовані на розпалювання антиукраїнських настроїв і провокування розколу між країнами.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, про активізацію таких операцій свідчить залучення російської дезінформаційної мережі Pravda / Portal Kombat до поширення деструктивних наративів у польському інформаційному просторі.

Зокрема, ворожі ресурси просувають повідомлення про «крах польсько-української дружби», зростання ксенофобських настроїв і нібито тотальну втому польського суспільства від України.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що Росія систематично намагається створювати ілюзію глибокої ворожнечі між союзниками. Мета таких інформаційних операцій, за оцінкою відомства, – послабити міжнародну підтримку України та розколоти єдність європейських країн.