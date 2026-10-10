Сили оборони повторно уразили нафтоперекачувальну станцію "Самара" в РФ

На станції поблизу селища Просвєт раніше знищили чотири резервуари з нафтою та сталася масштабна пожежа.

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У ніч на 10 жовтня підрозділи Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області Росії. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Станція "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить туди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

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На підприємстві змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals.

За даними Генштабу, станція також задіяна в забезпеченні потреб російських збройних сил.

Крім того, підтверджено знищення 7 жовтня чотирьох резервуарів об’ємом 50 тисяч кубометрів кожен і масштабну пожежу на цій самій станції.

У Генштабі зазначили, що ураження таких об’єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії та є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.