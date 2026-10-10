У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок авіаудару

У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського авіаудару.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
"11 жовтня у Запоріжжі – день жалоби. Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти", – написав посадовець.
Семікін висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
- Станом на зараз унаслідок російського авіаудару по Запоріжжі відомо про 11 загиблих, троє з них - діти. Також 16 людей поранені, серед них діти.
- Двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість інших - у стані середньої тяжкості. Медики роблять усе можливе, щоб допомогти кожному.