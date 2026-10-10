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У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок авіаудару

Серед загиблих унаслідок ранкової російської атаки є діти.

У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок авіаудару
Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського авіаудару.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"11 жовтня у Запоріжжі – день жалоби. Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти", – написав посадовець.

Семікін висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

  • Двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість інших - у стані середньої тяжкості. Медики роблять усе можливе, щоб допомогти кожному.
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