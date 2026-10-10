Внаслідок удару по п’ятиповерхівці частково зруйнований один із під’їздів.

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Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у п’ятиповерховому житловому будинку. Відомо про загиблих, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив в. о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За оновленими даними співголови Ради оборони області Івана Федорова, до 10 зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ по Запоріжжю, серед них 12-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

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В.о. начальника ОВА повідомляє, що станом на 9:08 вже семеро загиблих унаслідок російської атаки. Серед них – троє дітей.

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають.

Під завалами ще можуть бути люди.

"Загалом двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, двоє мають легкі поранення, ще семеро - у стані середньої тяжкості. Чотирьох людей госпіталізовано, п’ятеро отримують амбулаторну допомогу, ще двоє проходять обстеження", – каже він.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків - 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах. Значних пошкоджень зазнали три будинки. Також пошкоджено нежитлові будівлі та приміщення.

На місцях ударів триває пошуково-рятувальна операція.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

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Внаслідок атаки частково зруйнований один із під’їздів будинку, там обвалилися конструкції на рівні другого поверху. За попередньою інформацією, під завалами може залишатися ще одна людина.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

На місці працюють екстрені служби, рятувальники продовжують пошукові роботи.