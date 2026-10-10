​Росіяни дронами атакували Харків. Є постраждалі (оновлено)

Сьогодні, 10 жовтня, російська армія атакувала декілька районів Харкова дронами. У Слобідському районі міста росіяни поцілили у медзаклад. Станом на 13:10 відомо про чотирьох постраждалих.

Про це написав мер міста Ігор Терехов.

Оновлення. За уточненою інформацією від начальника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по Слобідському району 42-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована. 53-річній жінці допомогли на місці. Також постраждали 32-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 63-річна жінка, яку медики госпіталізували. А Терехов написав, що серед постраждалих є працівник ДСНС. Він повідомив, що було влучання між 4 та 5 поверхами, горіли три поверхи.

Ворожий дрон типу «Молнія» атакував Холодногірський район. Там наслідки уточнюють.

Ще одне влучання ворожого дрону сталося у медзаклад Слобідського району. На місці спалахнула пожежа.

Там є поранені, їхня кількість і стан уточнюють.