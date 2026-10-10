Лубінець: Ще 16 українців вдалося повернути з тимчасово окупованих територій

Із тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію повернулися 16 українців. Евакуацію організували через пункт пропуску «Нові Яриловичі».

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, повернення кожної людини потребує індивідуального підходу, підготовки та координації. Деяким евакуйованим необхідна медична допомога, іншим — відновлення документів, тимчасове житло, психологічна підтримка або допомога у возз’єднанні з рідними.

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В організації евакуації допомогли компанія МХП та її засновник і генеральний директор Юрій Косюк. Після перетину кордону українців підтримують, зокрема, фахівці благодійного фонду «Карітас України», які надають фінансову допомогу, забезпечують тимчасове проживання та соціальний супровід.

Одна з жінок тривалий час залишалася на окупованій території сама. Через проблеми зі здоров’ям та обмежену рухливість вона не могла самостійно дістатися підконтрольної Україні території. Для її повернення потрібно було організувати спеціальне перевезення, медичний супровід і безпечний маршрут.

Інша історія стосується подружжя з тимчасово окупованої Луганщини. У квітні цього року жінка перенесла масивний інсульт і потребувала постійного догляду. Її чоловік, людина старшого віку з інвалідністю та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, також потребував лікування і вже не міг самостійно доглядати за дружиною.

Подружжя планували евакуювати до Києва, де на них чекала донька. Однак до початку виїзду жінка померла. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути лише її чоловіка.

Омбудсман наголосив, що робота з повернення українців із тимчасово окупованих територій триває. Фахівці опрацьовують звернення, оцінюють безпекові ризики та координують дії з партнерами, щоб допомогти людям виїхати й отримати необхідну підтримку.