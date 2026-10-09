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ЦПД: Росіяни вербують мешканців Донеччини через чат-боти під виглядом допомоги з евакуацією

Жителям прифронтових міст обіцяють житло в окупованому Донецьку, щоб збирати їхні персональні дані та схиляти до співпраці.

ЦПД: Росіяни вербують мешканців Донеччини через чат-боти під виглядом допомоги з евакуацією
Росіяни нагородили пропагандистів з тимчасово окупованих територій України
Фото: Центр нацспротиву

Російські спецслужби активізували вербування мешканців прифронтових міст Донеччини за допомогою чат-ботів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, ворожі ресурси закликають жителів Краматорська, Слов’янська, Добропілля та Дружківки виїжджати до окупованого Донецька, обіцяючи забезпечити їх житлом. Для цього людям пропонують реєструватися у спеціальних чат-ботах.

У Центрі протидії дезінформації застерігають, що таким чином росіяни можуть збирати персональні дані українців і намагатися залучати їх до співпраці для підготовки диверсій.

Мешканців прифронтових громад закликають дотримуватися інформаційної безпеки, користуватися лише офіційними каналами евакуації, організованими українською владою, та не взаємодіяти з російськими ресурсами.

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