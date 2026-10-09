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На Рівненщині внаслідок атаки постраждала багатодітна родина (оновлено)

Поранення отримали семеро людей, з них четверо – діти

На Рівненщині внаслідок атаки постраждала багатодітна родина (оновлено)
Фото: Олександр Коваль/Рівненська ОВА

На півночі Рівненщини внаслідок чергової російської атаки постраждала багатодітна родина. Семеро людей.  

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"За уточненою інформацією, поранено семеро людей. Дві жінки, чоловік та четверо дітей. У трьох дітей травми середньої важкості. 13-річний хлопчик у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані", – додає Коваль.

За його словами, профільному департаменту доручили постійно контролювати ситуацію та, за потреби, організувати транспортування пораненої дитини до обласної лікарні.

Житловий будинок родини зазнав значних пошкоджень.

Керівник громади перебуває на місці події та координує допомогу постраждалим. Громада готується надати родині необхідну підтримку.

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