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Як працюють безпілотні системи у лавах «Азову» Партнерський матеріал

Війна технологій висуває нові вимоги до ведення бою: сьогодні вирішальну перевагу отримує той, хто швидше виявляє ворога з повітря та завдає точного удару ще до того, як піхота входить у контактну зону. У легендарному «Азові» активно застосовують безпілотні системи, які переписали правила тактики й стали основою сучасного бойового порядку. 

Які завдання виконують безпілотні війська у підрозділі

Дистанційно керовані комплекси виконують широкий спектр завдань на лінії бойового зіткнення та в глибокому тилу окупантів. Екіпажі безпілотних систем «Азову» працюють безперервно, забезпечуючи цілодобовий моніторинг ситуації.

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Спектр бойової роботи розрахунків:

  • Аеророзвідка й коригування. Пошук замаскованих позицій, техніки й особового складу ворога з передачею координат артилерії;
  • Точкове враження цілей. Застосування FPV-дронів і важких мультироторних бомберів для знищення бронетехніки й укриттів;
  • Повітряне перехоплення. Знешкодження російських розвідувальних крил за допомогою зенітних БПЛА;
  • Наземна роботизована логістика. Доставка боєприпасів, провізії й медикаментів на складні позиції за допомогою НРК;
  • Евакуаційні операції. Евакуація поранених побратимів із-під вогню за допомогою роботизованих гусеничних або колісних платформ.

Популярні напрямки та вакансії в безпілотних системах

Спектр посад у корпусі охоплює не лише безпосереднє пілотування на передовій, а й потужний тиловий та інженерно-лабораторний кластер.

Які спеціалісти потрібні екіпажам і майстерням «Азову»?

У підрозділах корпусу відкрита велика кількість фахових вакансій:

  1. Пілоти БПАК. Оператори Mavic, Autel, Matrice, FPV-дронів, оператори безпілотних комплексів літакового типу;
  2. Техніки та майстри. Авіаційні механіки, інженери з ремонту бортів, фахівці з електроніки;
  3. Оператори та механіки НРК. Фахівці з управління, технічного обслуговування й спорядження наземних роботів;
  4. Вибухотехніки та розробники. Спеціалісти зі збирання, модернізації та спорядження спеціальних боєприпасів.

Кожен боєць має можливість працювати з передовим обладнанням під керівництвом досвідчених командирів.

Переваги служби в «Азові»

1-й корпус НГУ «Азов» зарекомендував себе як одне з найбоєздатніших з'єднань, де на першому місці стоять дисципліна, планування й ефективність. Корпус забезпечує свої екіпажі кращими засобами зв'язку, старлінками, антенними щоглами та безперебійним постачанням комплектів.

Новобранці проходять ґрунтовний курс бойової підготовки, вишкіл зі спеціального зв'язку та профільне навчання з пілотування й інженерії. Для вмотивованої молоді віком від 18 до 24 років пропонується програма «Контракт 18-24», яка дає змогу обрати напрям БПЛА, пройти вишкіл і отримати високі грошові виплати й соціальні гарантії. Чинні військові із частин ЗСУ чи НГУ можуть оформити швидке переведення.

Як подати заявку і долучитися до лав «Азову»

Переглянути повний перелік із понад 30 актуальних посад і дізнатися про умови відбору до 1-го корпусу НГУ «Азов» можна на офіційному порталі azov.army.

Якщо ви прагнете опанувати технології майбутнього та нищити ворога з повітря чи землі — заповнюйте анкету на напрямок безпілотних систем і ставайте до лав тих, хто виборює свободу України!

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