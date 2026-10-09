На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 9 жовтня загинули двоє цивільних, ще п’ятеро людей отримали поранення. Окупанти били реактивною та ствольною артилерією і дронами.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Близько 06:20 російські військові скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць села Широка Балка. Унаслідок атаки загинула 74-річна жінка, ще одна місцева жителька отримала поранення.
У селі Садове через нічний артилерійський обстріл загинув 68-річний чоловік, який під час удару перебував у будинку.
Ще четверо людей дістали травми внаслідок артилерійської атаки на Нововоронцовку.
Також в області пошкоджені приватні будинки та склад харчових продуктів.
За фактами воєнних злочинів розпочали досудове розслідування. Прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російських обстрілів.