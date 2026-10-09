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На Херсонщині внаслідок російського терору загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені

Російські військові атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками.

На Херсонщині внаслідок російського терору загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені
Фото: Ольга Чернишова

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 9 жовтня загинули двоє цивільних, ще п’ятеро людей отримали поранення. Окупанти били реактивною та ствольною артилерією і дронами.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Близько 06:20 російські військові скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць села Широка Балка. Унаслідок атаки загинула 74-річна жінка, ще одна місцева жителька отримала поранення.

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У селі Садове через нічний артилерійський обстріл загинув 68-річний чоловік, який під час удару перебував у будинку.

Ще четверо людей дістали травми внаслідок артилерійської атаки на Нововоронцовку.

Також в області пошкоджені приватні будинки та склад харчових продуктів.

За фактами воєнних злочинів розпочали досудове розслідування. Прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російських обстрілів.

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