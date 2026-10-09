Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 9 жовтня загинули двоє цивільних, ще п’ятеро людей отримали поранення. Окупанти били реактивною та ствольною артилерією і дронами.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Близько 06:20 російські військові скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць села Широка Балка. Унаслідок атаки загинула 74-річна жінка, ще одна місцева жителька отримала поранення.

Реклама

У селі Садове через нічний артилерійський обстріл загинув 68-річний чоловік, який під час удару перебував у будинку.

Ще четверо людей дістали травми внаслідок артилерійської атаки на Нововоронцовку.

Також в області пошкоджені приватні будинки та склад харчових продуктів.

За фактами воєнних злочинів розпочали досудове розслідування. Прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російських обстрілів.