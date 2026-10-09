У всіх московських аеропортах запровадили режим "Ковьор" через атаку дронів

Обмеження запровадили в аеропортах "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". У Московському регіону лунають вибухи.

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український безпілотник у небі над Московською областю

У всіх чотирьох московських аеропортах "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" запровадили режим "Ковьор" через загрозу атаки безпілотників і повітряних куль.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За даними місцевих моніторингових каналів, Москву та область атакують безпілотники й малі повітряні кулі. Відомо про роботу російської ППО.

Жителі кількох районів Москви: Капотні, Кузьминок, Любліно, Мар'їно, Царицина, Чертанова, Оріхово-Борисового та Текстильників повідомили про звуки вибухів.

У Росавіації підтвердили запровадження плану "Ковьор у всіх чотирьох аеропортах столиці РФ.