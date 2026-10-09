У всіх московських аеропортах запровадили режим "Ковьор" через атаку дронів

У всіх чотирьох московських аеропортах "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" запровадили режим "Ковьор" через загрозу атаки безпілотників і повітряних куль.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
За даними місцевих моніторингових каналів, Москву та область атакують безпілотники й малі повітряні кулі. Відомо про роботу російської ППО.
Жителі кількох районів Москви: Капотні, Кузьминок, Любліно, Мар'їно, Царицина, Чертанова, Оріхово-Борисового та Текстильників повідомили про звуки вибухів.
У Росавіації підтвердили запровадження плану "Ковьор у всіх чотирьох аеропортах столиці РФ.
- Уранці в міноборони РФ заявили про нібито знищені 399 українських дронів літакового типу.