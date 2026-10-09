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На Рівненщині судитимуть неповнолітню агентку ФСБ, яка задушила інструктора ЗСУ

Перед убивством школярка підмішала військовому смертельну дозу метадону.

На Рівненщині судитимуть неповнолітню агентку ФСБ, яка задушила інструктора ЗСУ
Фото: Поліція Рівненської області

СБУ спільно з Нацполіцією розкрили справу про замовне вбивство інструктора одного з навчальних центрів ЗСУ, яке сталося в січні цього року на Рівненщині. Досудове розслідування завершили, а матеріали провадження скерували до суду.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, виконавицею злочину була завербована ФСБ 14-річна місцева школярка. Спочатку вона підмішала військовому смертельну дозу метадону, а коли він втратив свідомість, задушила його.

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Як встановили правоохоронці, ФСБ завербувала дівчину через чати в Telegram. Після цього куратор із РФ надав їй інструкції, як заманити військового на зустріч і вбити його.

Школярка почала спілкуватися з чоловіком онлайн, а згодом запросила його до своєї квартири. Під час зустрічі вона підсипала наркотичну речовину в його напій. Коли військовий знепритомнів, дівчина задушила його пакетом і зарядним шнуром.

Правоохоронці затримали неповнолітню наступного дня після вбивства. Під час обшуку в неї вилучили смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Наразі матеріали провадження скерували до суду з клопотанням про застосування до дівчини примусових заходів виховного характеру.

Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану, а також ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

За рішенням суду неповнолітню можуть направити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків. Водночас умисне вбивство розслідують в окремому кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України.

Розслідування проводили спільно з Управлінням СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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