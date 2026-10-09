Рада зброярів і Ліга оборонних підприємств закликали враховувати простої підприємств у повітряні тривоги у строках контрактів

За період із 27 серпня до 29 вересня повітряні тривоги в Києві припали на 61,8 години стандартного робочого часу

Українська рада зброярів та Ліга оборонних підприємств України закликали Міністерство оборони й Агенцію оборонних закупівель внести зміни до правил виконання оборонних контрактів через простої оборонних підприємств через часті повітряні тривоги. Про це йдеться в дописі організацій у Facebook.

За розрахунками організацій на основі журналу повітряних тривог «Київ Цифровий», з 27 серпня до 29 вересня тривоги припали на 61,8 години стандартного робочого графіка. Це майже вісім робочих днів за трохи більше ніж місяць. Ці дані стосуються лише столиці. Реальні втрати робочого часу залежать від розташування підприємства, його графіка та технологічних процесів. Крім самої тривоги, виробникам потрібен час, щоб безпечно зупинити обладнання, перемістити працівників до укриттів, а після відбою — відновити роботу.

Водночас передбачені контрактами дати поставок залишаються незмінними, якщо замовник не погодить їх перенесення. За прострочення виконання зобов’язань виробникам можуть нараховувати щоденну пеню, а після 30 днів — додатковий штраф у розмірі 7%.

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У Раді зброярів зазначають, що за таких умов кошти, призначені для придбання комплектуючих і виконання наступних замовлень, доводиться спрямовувати на сплату санкцій і судові спори.

Щоб врегулювати цю проблему, організації підготували пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України № 1275. Вони передбачають запровадження єдиного механізму підтвердження простоїв через повітряні тривоги та оцінювання їхнього впливу на строки виконання конкретних контрактів.

Згідно із запропонованим підходом, замовник зможе перевіряти тривалість повітряних тривог за офіційними даними, а час зупинки й відновлення виробництва підприємство підтверджуватиме відповідними актами та записами у виробничому обліку.

Кожне звернення пропонують розглядати індивідуально. Виробник має обґрунтувати, який саме виробничий процес зупинився, скільки часу тривала перерва та як вона вплинула на виконання зобов’язань за контрактом.

У Раді зброярів повідомили, що неодноразово порушували це питання на нарадах у Міністерстві оборони України та надсилали відомству офіційні листи з пропозиціями змін. Організація готова долучитися до подальшого опрацювання механізму й очікує конкретних рішень, які дозволять враховувати підтверджені зупинки виробництва під час визначення строків поставок.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року визначає особливості, порядок та умови проведення оборонних закупівель під час воєнного стану, зокрема для державних замовників у сфері оборони та уповноважених військових частин і установ. Вона регулює, зокрема, процедури закупівель і укладення державних контрактів (договорів).