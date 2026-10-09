На Донеччині рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» допомогли виїхати з небезпечних територій 17 людям. Серед евакуйованихдитина та троє маломобільних людей.
Про це повідомила ДСНС України.
"Донеччина: рятувальники "Фенікса" допомогли виїхати з небезпечних територій 17 людям, серед них - дитина та 3 маломобільних осіб", – ідеться у повідомленні.
Від початку тижня рятувальники опрацювали 21 адресу у Святогірській та Краматорській громадах. Вони допомагають мешканцям дістатися безпечніших місць, зокрема тим, кому складно самостійно залишити небезпечну територію.
У ДСНС закликають жителів прифронтових громад не зволікати з евакуацією та подбати про власну безпеку й безпеку близьких.
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