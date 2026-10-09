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На Донеччині рятувальники евакуювали з небезпечних територій 17 людей, серед них – дитина

Евакуаційна група "Фенікс" від початку евакуювала людей зі Святогірської та Краматорської громад.

На Донеччині рятувальники евакуювали з небезпечних територій 17 людей, серед них – дитина
Фото: ДСНС України

На Донеччині рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» допомогли виїхати з небезпечних територій 17 людям. Серед евакуйованихдитина та троє маломобільних людей.

Про це повідомила ДСНС України.

"Донеччина: рятувальники "Фенікса" допомогли виїхати з небезпечних територій 17 людям, серед них - дитина та 3 маломобільних осіб", – ідеться у повідомленні.

Від початку тижня рятувальники опрацювали 21 адресу у Святогірській та Краматорській громадах. Вони допомагають мешканцям дістатися безпечніших місць, зокрема тим, кому складно самостійно залишити небезпечну територію.

У ДСНС закликають жителів прифронтових громад не зволікати з евакуацією та подбати про власну безпеку й безпеку близьких.

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