Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України сьомий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених ворожих цілей.
Про це повідомила СБУ.
За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи", у вересні 2026 року спецпризначенці знешкодили понад 7600 російських військових.
Крім того, за місяць підрозділ уразив:
- 6938 безпілотників і наземних роботизованих комплексів різних типів;
- 2971 одиницю автомобільної техніки;
- 2969 антен і вузлів зв’язку;
- 1061 фортифікаційну споруду;
- 726 розрахунків безпілотників;
- 178 складів із боєприпасами та майном;
- 39 одиниць броньованої техніки, зокрема 4 танки та 35 бойових броньованих машин;
- 33 артилерійські системи та самохідні артилерійські установки;
- 26 засобів протиповітряної оборони;
- 16 реактивних систем залпового вогню;
- 13 засобів радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;
- 9 одиниць водного транспорту;
- 5 пунктів управління.
У СБУ зазначають, що ураження таких цілей послаблює можливості російських військ вести розвідку, координувати підрозділи, забезпечувати війська та продовжувати наступальні дії.