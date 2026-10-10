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"Альфа" СБУ ліквідувала у вересні понад 7600 російських окупантів

Спецпризначенці СБУ вже сьомий місяць поспіль очолює рейтинг підрозділів Сил оборони за ураженням ворожих цілей.

"Альфа" СБУ ліквідувала у вересні понад 7600 російських окупантів
Фото: СБУ

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України сьомий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених ворожих цілей.

Про це повідомила СБУ.

За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи", у вересні 2026 року спецпризначенці знешкодили понад 7600 російських військових.

Крім того, за місяць підрозділ уразив:

  • 6938 безпілотників і наземних роботизованих комплексів різних типів;
  • 2971 одиницю автомобільної техніки;
  • 2969 антен і вузлів зв’язку;
  • 1061 фортифікаційну споруду;
  • 726 розрахунків безпілотників;
  • 178 складів із боєприпасами та майном;
  • 39 одиниць броньованої техніки, зокрема 4 танки та 35 бойових броньованих машин;
  • 33 артилерійські системи та самохідні артилерійські установки;
  • 26 засобів протиповітряної оборони;
  • 16 реактивних систем залпового вогню;
  • 13 засобів радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;
  • 9 одиниць водного транспорту;
  • 5 пунктів управління.

У СБУ зазначають, що ураження таких цілей послаблює можливості російських військ вести розвідку, координувати підрозділи, забезпечувати війська та продовжувати наступальні дії.

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