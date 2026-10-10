Спецпризначенці СБУ вже сьомий місяць поспіль очолює рейтинг підрозділів Сил оборони за ураженням ворожих цілей.

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Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України сьомий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених ворожих цілей.

Про це повідомила СБУ.

За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи", у вересні 2026 року спецпризначенці знешкодили понад 7600 російських військових.

Крім того, за місяць підрозділ уразив:

6938 безпілотників і наземних роботизованих комплексів різних типів;

2971 одиницю автомобільної техніки;

2969 антен і вузлів зв’язку;

1061 фортифікаційну споруду;

726 розрахунків безпілотників;

178 складів із боєприпасами та майном;

39 одиниць броньованої техніки, зокрема 4 танки та 35 бойових броньованих машин;

33 артилерійські системи та самохідні артилерійські установки;

26 засобів протиповітряної оборони;

16 реактивних систем залпового вогню;

13 засобів радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;

9 одиниць водного транспорту;

5 пунктів управління.

У СБУ зазначають, що ураження таких цілей послаблює можливості російських військ вести розвідку, координувати підрозділи, забезпечувати війська та продовжувати наступальні дії.