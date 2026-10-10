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На Полтавщині через атаку російського дрона населені пункти залишилися без світла

Внаслідок пошкодження лінії електропередачі електропостачання втратили 549 побутових і 47 юридичних абонентів.

На Полтавщині через атаку російського дрона населені пункти залишилися без світла
Фото: З відкритих джерел

У Полтавському районі внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджена лінія електропередачі. Через це без електроенергії залишилися сім населених пунктів.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, без електропостачання залишилися 549 побутових та 47 юридичних абонентів.

Інформації про постраждалих унаслідок інциденту не надходило.

Обстріли у ніч на 10 жовтня

  • Внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області, постраждала одна людина.
  • У Бучанському районі Київщини внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні.
  • Упродовж ночі 10 жовтня російські війська п’ять разів атакували Івано-Франківськ. Під час повітряної загрози працювали сили ППО.
  • Унаслідок російської атаки на Вінниччині загорілася господарська споруда, а приватний житловий будинок зазнав пошкоджень. Є постраждала.
  • Вранці 10 жовтня російський дрон намагався атакувати Львів. Працювала протиповітряна оборона.
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