На Полтавщині через атаку російського дрона населені пункти залишилися без світла

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У Полтавському районі внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджена лінія електропередачі. Через це без електроенергії залишилися сім населених пунктів.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, без електропостачання залишилися 549 побутових та 47 юридичних абонентів.

Інформації про постраждалих унаслідок інциденту не надходило.

Обстріли у ніч на 10 жовтня