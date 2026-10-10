Упродовж ночі 10 жовтня російські війська п’ять разів атакували Івано-Франківськ. Під час повітряної загрози працювали сили ППО.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Впродовж ночі ворог п’ять разів атакував Івано-Франківськ. Працювали сили протиповітряної оборони", – ідеться у повідомленні.

Очільниця ОВА подякувала українським військовим, які захищали небо під час атаки. Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки: якщо після атаки вони виявили уламки безпілотника чи інші підозрілі предмети, не можна наближатися до них, торкатися або переміщувати їх.

Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102.