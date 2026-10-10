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На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранені

Російські війська атакували критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали області.

На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранені
наслідки атаки російського дрона
Фото: ДСНС України

Минулої доби під ворожими авіаційними ударами, атаками дронів та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Новорайськ, Костирка, Дудчани, Червоний Яр, Садове, Комишани, Чарівне, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Велетенське, Наддніпрянське, Дніпровське, Нововоронцовка, Благовіщенське, Зміївка, Михайлівка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок обстрілів пошкоджені шість приватних будинків.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще дев’ятеро дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали дев’ятьох людей.

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