Генштаб: 195 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 9 жовтня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 61 авіаційного удару, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3902 дрони-камікадзе та здійснив 1138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бачівська, Дорошівки, Бунячиного та Малої Рибиці. Українські воїни зупинили чотири атаки, ще чотири бої тривають дотепер.

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Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Новоплатонівки та Колісниківки, один бій продовжується до цього часу.

На Лиманському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Новоселівки. Наші оборонці знешкодили три спроби загарбників просунутися, іще одне зіткнення триває досі.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відкинули ворога поблизу Озерного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля, три атаки не завершилися дотепер.

Загалом 19 атак зафіксовано на Покровському напрямку в районах населених пунктів Вільне, Добропілля, Родинське, Білицьке, Новий Донбас, Красноподілля, Дорожнє, Мирне, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка, два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 8 — поранено; знищено одну одиницю автомобільної, три одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, один склад боєприпасів та два укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 38 укриттів противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дев'ять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Долинка та Широке.

На Оріхівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в районі Приморського.

На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.