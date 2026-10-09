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На Харківщині чоловік підірвався, наступивши на вибухонебезпечний предмет

Він загинув на місці.

На Харківщині чоловік підірвався, наступивши на вибухонебезпечний предмет

На Харківщині чоловік загинув через детонацію боєприпасу.

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Трагедія сталася, 9 жовтня, у селі Лобанівка Дергачівської територіальної громади Харківського району. Чоловік наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет і загинув на місці.

ДСНС Харківщини нагадує, що вибухонебезпечні предмети можуть бути смертельно небезпечними навіть через тривалий час після обстрілів.

  • Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх.
  • Не намагайтеся самостійно переміщувати чи знешкоджувати знахідки.
  • Не заходьте на незнайомі та потенційно небезпечні території.
  • У разі виявлення підозрілого предмета відійдіть на безпечну відстань і повідомте за номерами 101 або 102.
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