На Харківщині чоловік підірвався, наступивши на вибухонебезпечний предмет

На Харківщині чоловік загинув через детонацію боєприпасу.
Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Трагедія сталася, 9 жовтня, у селі Лобанівка Дергачівської територіальної громади Харківського району. Чоловік наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет і загинув на місці.
ДСНС Харківщини нагадує, що вибухонебезпечні предмети можуть бути смертельно небезпечними навіть через тривалий час після обстрілів.
- Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх.
- Не намагайтеся самостійно переміщувати чи знешкоджувати знахідки.
- Не заходьте на незнайомі та потенційно небезпечні території.
- У разі виявлення підозрілого предмета відійдіть на безпечну відстань і повідомте за номерами 101 або 102.
- На Сумщині двоє підлітків підірвалися через знайдений в полі боєприпас. Від важких поранень 14-річні хлопці загинули на місці.