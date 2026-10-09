На Харківщині чоловік підірвався, наступивши на вибухонебезпечний предмет

Він загинув на місці.

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На Харківщині чоловік загинув через детонацію боєприпасу.

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Трагедія сталася, 9 жовтня, у селі Лобанівка Дергачівської територіальної громади Харківського району. Чоловік наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет і загинув на місці.

ДСНС Харківщини нагадує, що вибухонебезпечні предмети можуть бути смертельно небезпечними навіть через тривалий час після обстрілів.

Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх.

Не намагайтеся самостійно переміщувати чи знешкоджувати знахідки.

Не заходьте на незнайомі та потенційно небезпечні території.

У разі виявлення підозрілого предмета відійдіть на безпечну відстань і повідомте за номерами 101 або 102.