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В Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей до трьох років

Зокрема запроваджуються нові розпізнавальні знаки на авто. На паркувальних майданчиках з'явиться відповідна розмітка і таблички.

В Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей до трьох років
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / КП «Київтранспарксервіс»

В Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Постанову, яку Міністерство внутрішніх справ розробило на виконання відповідного Закону, схвалив Кабінет Міністрів України.

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Для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль.

 Відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в’їзду на майданчик.

У водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини.

В МВС зазначили, що це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. 

  • В Україні збільшать кількість камер автоматичної фіксації швидкості і повернуть на дороги спеціальні патрульні автомобілі.
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