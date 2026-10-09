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Укренерго: Росія змінила тактику ударів по енергосистемі України

Російські війська безперервно атакують підстанції та лінії електропередачі поблизу великих міст.

Укренерго: Росія змінила тактику ударів по енергосистемі України
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: Міністерство енергетики України

Від початку жовтня в кількох регіонах України регулярно обмежують споживання електроенергії для населення, бізнесу та промисловості попри відсутності дефіциту.

В "Укренерго" пояснили основні причини запровдження відключень.

У компанії пояснили, що однією з причин відключень стала нова тактика російських атак. Росія завдає безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу електроенергії поблизу великих міст із високим рівнем споживання.

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Через пошкодження мереж передати необхідний обсяг електроенергії в окремих напрямках стає складно або неможливо, навіть якщо в інших регіонах є надлишок потужності.

Ще одна причина – системне знищення російськими ударами об’єктів генерації в окремих областях. Через це електроенергію доводиться передавати на сотні кілометрів, що створює додаткове навантаження на магістральні мережі. Саме на них Росія зараз спрямовує значну частину своїх ударів.

Постійні повітряні тривоги в областях, де росіяни масовано атакують високовольтні підстанції та лінії, ускладнюють аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють під загрозою повторних ударів, зокрема по місцях, де перебувають фахівці та спеціальна техніка.

В "Укренерго" зазначили, що через сукупність цих факторів в одних областях доводиться вимикати світло, тоді як в інших обмежень немає. Водночас для уникнення надлишку потужності в енергосистемі може здійснюватися експорт електроенергії.

Енергетики мають необхідний досвід, техніку та запаси обладнання для відновлення електропостачання після російських атак. Водночас споживачів у регіонах, де діють вимушені обмеження, закликали ощадливо використовувати електроенергію.

"Чим меншим буде навантаження на мережі – тим коротшими будуть періоди вимушених знеструмлень", – наголосили в компанії.

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