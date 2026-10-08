Завтра в частині регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження енергоспоживання

Для всіх категорій споживачів плануються графіки погодинних відключень від 0,5 до 2 черг.

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В п'ятницю, 9 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

З 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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З 00:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг).

Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Відповідні повідомлення можна знайти на сторінках обленерго у кожному регіоні.

"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - зазначили в "Укренерго".