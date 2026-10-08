Завтра в частині регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження енергоспоживання

В п'ятницю, 9 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
З 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
З 00:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг).
Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Відповідні повідомлення можна знайти на сторінках обленерго у кожному регіоні.
"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - зазначили в "Укренерго".