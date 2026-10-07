Мінфін: від початку року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло понад 441 млн гривень

Це на 67,2 млрд гривень більше ніж минулоріч.

За 9 місяців 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,3 млрд грн. Це на 67,2 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Основними доходами від початку року були:

257,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;

62,2 млрд грн – єдиний податок;

37,7 млрд грн – плата за землю;

31,3 млрд грн – акцизний податок;

24,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

11 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано Волинській, Закарпатській, Львівській, Київській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Житомирській та Вінницькій і Миколаївській областях.

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ.

Найменший показник доходів в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях.