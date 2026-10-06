Голова комітету Ради: депутати подали 5236 правок до проєкту Держбюджету-2027

Це - в 1,5 рази більше, ніж минулого року і рекорд за щонайменше 24 роки.

Народні депутати подали до урядового проєкту державного бюджету України на 2027 рік 5236 поправок.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що це в 1,5 рази більше, ніж минулого року і рекорд за щонайменше 24 роки (статистика загалом ведеться з Бюджету-2003).

"Дві третини цих поправок - це так званий “законодавчий спам”, який подається, щоб годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів", - наголосила Підласа.

Вона погодилася, що поправки до законопроектів потрібні, "але в усьому має бути здоровий глузд". Підласа нагадала, що паралельно з бюджетом Рада має голосувати й інші закони, важливі для отримання міжнародного фінансування.