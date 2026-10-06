Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
ГоловнаЕкономікаДержава

Голова комітету Ради: депутати подали 5236 правок до проєкту Держбюджету-2027

Це - в 1,5 рази більше, ніж минулого року і рекорд за щонайменше 24 роки. 

Голова комітету Ради: депутати подали 5236 правок до проєкту Держбюджету-2027
Роксолана Підласа
Фото: Facebook / Роксолана Підласа

Народні депутати подали до урядового проєкту державного бюджету України на 2027 рік 5236 поправок.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що це в 1,5 рази більше, ніж минулого року і рекорд за щонайменше 24 роки (статистика загалом ведеться з Бюджету-2003).

"Дві третини цих поправок - це так званий “законодавчий спам”, який подається, щоб годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів", - наголосила Підласа. 

Вона погодилася, що поправки до законопроектів потрібні, "але в усьому має бути здоровий глузд". Підласа нагадала, що паралельно з бюджетом Рада має голосувати й інші закони, важливі для отримання міжнародного фінансування.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies