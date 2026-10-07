Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2026 року становили 47,1 млрд доларів. У вересні їхній обсяг зменшився на 3,2%.

Про це повідомляє Національний банк України.

У НБУ зазначили, що скорочення резервів зумовлене валютними інтервенціями регулятора та борговими виплатами України в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертацію в гривню коштів, отриманих у межах програми Ukraine Support Loan.

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У вересні Нацбанк продав на валютному ринку 5,45 млрд доларів.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 890,4 млн доларів через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала 3,81 млрд доларів від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. У вересні уряд конвертував ці кошти у гривню.

Водночас Україна виплатила 195,7 млн доларів за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. З них 72,3 млн доларів спрямували на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, 8,3 млн доларів – на обслуговування валютних ОВДП, ще 115,1 млн доларів – іншим кредиторам.

Також Україна сплатила 254,3 млн доларів Міжнародному валютному фонду.

Через переоцінку фінансових інструментів, зміну ринкової вартості та курсів валют, а також вплив інших чинників резерви у вересні додатково зменшилися на 368,3 млн доларів.

У НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Він забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту.