На платформі зібрані програми підтримки українців, гранти, пільгові кредити та практичні поради з підготовки до зими.

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Уряд запускає єдиний інформаційний портал «єОпора». Там зібрані державні й регіональні програми підтримки, гранти, пільгові кредити та практичні поради з підготовки до зими.

Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Серед ключових програм на порталі:

«Зимова підтримка» — одноразова виплата 19 400 грн для вразливих домогосподарств на прифронтових територіях на першочергові зимові потреби

«СвітлоДІМ» для ОСББ, ЖБК та управителів — на придбання генераторів, інверторів, акумуляторів та інших систем автономного живлення

програми підтримки бізнесу та державних установ — зокрема кредити на когенерацію і проєкти розподіленої генерації.

Портал наразі працює у тестовому режимі, перелік програм поповнюватиметься.