Уряд запускає єдиний інформаційний портал «єОпора». Там зібрані державні й регіональні програми підтримки, гранти, пільгові кредити та практичні поради з підготовки до зими.
Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Серед ключових програм на порталі:
- «Зимова підтримка» — одноразова виплата 19 400 грн для вразливих домогосподарств на прифронтових територіях на першочергові зимові потреби
- «СвітлоДІМ» для ОСББ, ЖБК та управителів — на придбання генераторів, інверторів, акумуляторів та інших систем автономного живлення
- програми підтримки бізнесу та державних установ — зокрема кредити на когенерацію і проєкти розподіленої генерації.
Портал наразі працює у тестовому режимі, перелік програм поповнюватиметься.
- Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило про початок виплат "Зимової підтримки" - допомогу у розмірі 19 400 гривень було нараховано вже 1424 господарствам.