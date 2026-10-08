Bloomberg: Індія скорочує закупівлі російської нафти через зростання цін і конкуренцію з Китаєм

Індійські нафтопереробники скоротили закупівлі російської нафти з поставкою у листопаді. Російська сировина подорожчала, а конкуренція за неї з боку Китаю посилилася. Водночас індійські компанії отримали можливість збільшити закупівлі нафти з Близького Сходу.
Про це пише Bloomberg.
Раніше російська сировина продавалася зі значними знижками, однак тепер її ціна майже зрівнялася з близькосхідними сортами. Через це індійські переробники знову звертаються до постачальників із країн Перської затоки. Частину російських партій також пропонують незалежним китайським нафтопереробникам.
Частка Росії в імпорті сирої нафти до Індії скоротилася приблизно до 35% у вересні проти 56% у липні. Середній обсяг поставок за чотири тижні до 4 жовтня становив 310 тисяч барелів на добу – це найнижчий показник із березня 2022 року.
Водночас поставки з Близького Сходу зросли. Через Ормузьку протоку зараз проходить близько 80% довоєнних обсягів. Близькосхідна нафта також вигідніша для індійських покупців через коротші маршрути та нижчі витрати на транспортування.
- Індія стала одним із ключових покупців російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження західних санкцій, які скоротили поставки російської сировини до Європи.
- Раніше глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар заявляв, що російсько-українську війну не можна завершити за допомогою рішень окремих країн щодо закупівлі російської нафти. За його словами, конфлікт має завершитися дипломатією та переговорами.
- Джайшанкар також наголошував, що Індія має забезпечувати енергоресурсами населення чисельністю 1,4 млрд людей, а Нью-Делі поважає позицію України щодо російської нафти та очікує такого ж ставлення до власної позиції.