Bloomberg: Індія скорочує закупівлі російської нафти через зростання цін і конкуренцію з Китаєм

Індійські нафтопереробники скоротили закупівлі російської нафти з поставкою у листопаді. Російська сировина подорожчала, а конкуренція за неї з боку Китаю посилилася. Водночас індійські компанії отримали можливість збільшити закупівлі нафти з Близького Сходу.

Про це пише Bloomberg.

Раніше російська сировина продавалася зі значними знижками, однак тепер її ціна майже зрівнялася з близькосхідними сортами. Через це індійські переробники знову звертаються до постачальників із країн Перської затоки. Частину російських партій також пропонують незалежним китайським нафтопереробникам.

Частка Росії в імпорті сирої нафти до Індії скоротилася приблизно до 35% у вересні проти 56% у липні. Середній обсяг поставок за чотири тижні до 4 жовтня становив 310 тисяч барелів на добу – це найнижчий показник із березня 2022 року.

Водночас поставки з Близького Сходу зросли. Через Ормузьку протоку зараз проходить близько 80% довоєнних обсягів. Близькосхідна нафта також вигідніша для індійських покупців через коротші маршрути та нижчі витрати на транспортування.

Індія стала одним із ключових покупців російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження західних санкцій, які скоротили поставки російської сировини до Європи.