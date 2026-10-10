Окупанти атакували енергетичну та промислову інфраструктуру Миколаєва

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Російські війська вночі атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, внаслідок нічної атаки у Миколаєві пошкоджені вікна багатоквартирного житлового будинку, заклади торгівлі, офісні приміщення та адміністративна будівля.

Напередодні вдень росіяни атакували місто безпілотниками типу "Бандероль". Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Пошкоджені приміщення котельні й ангар. Загинув 64-річний чоловік, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Також російські війська атакували FPV-дронами Галицинівську громаду. У селі Лимани пошкоджені приватний будинок і заклад торгівлі.