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Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені склади

Ворог понад 10 разів обстріляв Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені склади
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська понад 10 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини. Під ударами опинилися логістичний склад, автомобілі комунального підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі росіяни понівечили склад логістичної компанії. У самому Дніпрі пошкоджені автомобілі комунального підприємства.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади.

У Кривому Розі та Зеленодольській громаді російські війська атакували інфраструктуру. У Синельниківському районі били по Українській громаді, де виникла пожежа.

Також внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура в П’ятихатській громаді Кам’янського району.

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