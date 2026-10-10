Російські війська понад 10 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини. Під ударами опинилися логістичний склад, автомобілі комунального підприємства та інфраструктурні об’єкти.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпровському районі росіяни понівечили склад логістичної компанії. У самому Дніпрі пошкоджені автомобілі комунального підприємства.
На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади.
У Кривому Розі та Зеленодольській громаді російські війська атакували інфраструктуру. У Синельниківському районі били по Українській громаді, де виникла пожежа.
Також внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура в П’ятихатській громаді Кам’янського району.