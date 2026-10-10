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За добу Сили оборони ліквідували ще 1420 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,55 млн військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1420 окупантів
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу українські захисники також знищили 50 артилерійських систем, 1591 безпілотник і 534 одиниці автомобільної техніки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.2026 склали: 

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб 
  • танків – 12 406 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од.
  • артилерійських систем – 51 000 (+50) од.
  • РСЗВ – 2 201 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 699 (+6) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од.
  • спеціальна техніка – 4 812 (+2) од.

Дані уточнюються.

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