За добу Сили оборони ліквідували ще 1420 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.2026 склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу українські захисники також знищили 50 артилерійських систем, 1591 безпілотник і 534 одиниці автомобільної техніки.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,55 млн військових.

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