За добу Сили оборони ліквідували ще 1420 окупантів

За минулу добу українські захисники також знищили 50 артилерійських систем, 1591 безпілотник і 534 одиниці автомобільної техніки.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.2026 склали:
- особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб
- танків – 12 406 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од.
- артилерійських систем – 51 000 (+50) од.
- РСЗВ – 2 201 (+2) од.
- засоби ППО – 1 699 (+6) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од.
- спеціальна техніка – 4 812 (+2) од.
Дані уточнюються.