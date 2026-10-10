У Львові ППО працювала по реактивному дрону

Вранці 10 жовтня російський дрон намагався атакувати Львів. Працювала протиповітряна оборона, повідомили в ОВА.
О 7:20 міський голова Андрій Садовий повідомив, що в напрямку обласного центру рухається дрон. О 7:23 він сповістив, що той залетів на територію міста.
За даними Повітряних сил, дрон був реактивним.
«Реактивний БпЛА курсом на Винники/Львів», – попередили військові у Telegram.
Інформації про наслідки станом на зараз немає.
- Росія не вперше атакує Львів ударними безпілотниками: такі атаки ворог проводив, зокрема, в попередні роки, використовуючи пері «покоління» нереактивних шахедів.
- У вересні росіяни вдарили дронами по Львівський області, зокрема Стрию.
- 8 жовтня російський дрон убив людину в Івано-Франківську.