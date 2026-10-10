У Львові ППО працювала по реактивному дрону

Інформації про наслідки немає.

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Вранці 10 жовтня російський дрон намагався атакувати Львів. Працювала протиповітряна оборона, повідомили в ОВА.

О 7:20 міський голова Андрій Садовий повідомив, що в напрямку обласного центру рухається дрон. О 7:23 він сповістив, що той залетів на територію міста.

За даними Повітряних сил, дрон був реактивним.

«Реактивний БпЛА курсом на Винники/Львів», – попередили військові у Telegram.

Інформації про наслідки станом на зараз немає.