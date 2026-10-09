Зеленський обговорив з міністром оборони Естонії експорт української зброї та додаткове фінансування ППО

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Сторони обговорили посилення української ППО, експорт зброї та підготовку до зимового періоду.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Президент Зеленський подякував Естонії за оборонні пакети та підтримку програми PURL, яка дає змогу Україні отримувати перехоплювачі балістичних ракет. Також сторони обговорили можливість нових внесків до програми та пошук додаткового фінансування для закупівлі систем ППО.

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Окремо йшлося про реалізацію Drone Deal, яка відкриває можливості для експорту українського озброєння до Естонії.

"Drone Deal відкрила можливості для експорту з нашої країни до вашої країни. Ми готові говорити про безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та інші наші речі", – зазначив Зеленський.

За словами президента, Естонія зможе отримати зброю, перевірену в бойових умовах, а Україна – додаткові кошти для власного захисту. Команди двох країн мають оперативно опрацювати наповнення експортного пакета.

Мартін Херем запевнив, що Естонія продовжить військову підтримку України. Він також розповів, що цього року відвідав багато місць в Україні й на власні очі побачив сміливість українців та їхню боротьбу за власні цінності.

Під час зустрічі Зеленський і Херем обговорили євроінтеграцію України, безпекову ситуацію в регіоні, російські удари по цивільній інфраструктурі, підготовку до зими та співпрацю між військовими двох країн.

Президент подякував Естонії за підтримку вступу України до Євросоюзу.