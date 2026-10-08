Зеленський прокоментував влучання по дата-центру Яндекса в Росії

Володимир Зеленський відреагував на атаку по дата-центру Яндекса в Росії.

Президент заявив, що Україна завжди відповідає дзеркально.

"Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах, ми відповіли їм. Всіх деталей не можу сказати", - додав Зеленський.

Президент згадав атаки в Прилуках та Краматорську, де серед вбитих та поранених є діти. Він зазначив, що Україна, безумовно, не відповідає дітям і ніколи не буде цього робити.

"А ось дорослі окремі відповідь скоро отримають. Без деталей", - заявив Зеленський.