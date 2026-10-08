Зеленський прокоментував влучання по дата-центру Яндекса в Росії

Володимир Зеленський відреагував на атаку по дата-центру Яндекса в Росії.
Президент заявив, що Україна завжди відповідає дзеркально.
"Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах, ми відповіли їм. Всіх деталей не можу сказати", - додав Зеленський.
Президент згадав атаки в Прилуках та Краматорську, де серед вбитих та поранених є діти. Він зазначив, що Україна, безумовно, не відповідає дітям і ніколи не буде цього робити.
"А ось дорослі окремі відповідь скоро отримають. Без деталей", - заявив Зеленський.
- 8 жовтня у Росії загорілися НПЗ в Башкортостані і завод в Рязанській області, де розташований дата-центр «Яндексу». В Міноборони РФ заявляють, що начебто знешкодили 399 дронів. Авіакомпанія "Побєда" затримувала рейси через обмеження у деяких регіонах Росії.