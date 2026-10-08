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Зеленський прокоментував влучання по дата-центру Яндекса в Росії

За словами президента, Україна завжди відповідає дзеркально.

Зеленський прокоментував влучання по дата-центру Яндекса в Росії
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео вечірнього звернення Володимира Зеленського

Володимир Зеленський відреагував на атаку по дата-центру Яндекса в Росії. 

Президент заявив, що Україна завжди відповідає дзеркально.

"Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах, ми відповіли їм. Всіх деталей не можу сказати", - додав Зеленський.

 Президент згадав атаки в Прилуках та Краматорську, де серед вбитих та поранених є діти. Він зазначив, що Україна, безумовно, не відповідає дітям і ніколи не буде цього робити.

"А ось дорослі окремі відповідь скоро отримають. Без деталей", - заявив Зеленський.

  • 8 жовтня у Росії загорілися НПЗ в Башкортостані і завод в Рязанській області, де розташований дата-центр «Яндексу». В Міноборони РФ заявляють, що начебто знешкодили 399 дронів. Авіакомпанія "Побєда" затримувала рейси через обмеження у деяких регіонах Росії. 
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