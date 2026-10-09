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Офіс генпрокурора веде службове розслідування обставин виїзду Кравченка за кордон

В.о. генпрокурора відзвітував про пророблену роботу, пов'язану з розслідуванням НАБУ під назвою «Карфаген».

Офіс генпрокурора веде службове розслідування обставин виїзду Кравченка за кордон
Руслан Кравченко
Фото: SUD.ua

Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування обставин виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив в.о. генерального прокурора Антон Ковальський у Facebook.

Зокрема, перевіряють дотримання встановленої процедури і обставини, пов'язані з організацією відрядження. Ковальський додав, що висновків наперед не робитиме – відповіді надасть розслідування.

«Окремо триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, затриманого у межах справи "Карфаген". Перевіряються обставини використання ним службових повноважень у приватних інтересах та можливого втручання у службову діяльність інших прокурорів», – сказав він.

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Посаду заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Айдина Худієва ліквідували. Службове розслідування стосовно нього завершили.

За словами Ковальського, 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. Отримана інформація передана комісії, яка проводить службове розслідування.

Після викриття злочинного угруповання в ОГП з органів прокуратури звільнили 8 осіб, які згадувалися у контексті операції «Карфаген». 7 із них працювали в Офісі Генерального прокурора. 

Аудит триває. 

Контекст

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася прикриттям незаконних колцентрів в обмін на хабарі. Основним підозрюваним по цій справі є заступник голови одного з департаментів Сергій Кропива. Він зараз перебуває під вартою разом з іншими підозрюваними.

Руслан Кравченко, який очолював ОГП, виїхав за кордон під приводом відрядження. Лише після цього президент відсторонив його, а Верховна Рада підтримала повноцінне звільнення. З «відрядження» Кравченко не повернувся. 

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