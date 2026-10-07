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У Рівненській і Волинській областях правоохоронці викрили схему продажу державної деревини за заниженими цінами. Підозри отримали 12 посадовців ДП "Ліси України".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Підозри отримали начальник і головний фахівець відділу продажу одного з Лісових офісів ДП "Ліси України", а також 10 колишніх керівників надлісництв.

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Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, у 2024 році філія ДП "Ліси України" після проведення аукціонів уклала з двома великими деревообробними підприємствами договори на продаж необробленої деревини. Вони діяли до 31 грудня 2024 року та передбачали постачання за цінами, сформованими у 2024 році.

Фото: Офіс генпрокурора

Після завершення строку дії договорів деревину мали продавати вже за новими цінами. Однак 31 грудня керівники надлісництв у змові з посадовцями Лісового офісу уклали з підприємствами додаткові угоди та продовжили дію договорів до 31 січня 2025 року.

При цьому, як зазначають в ОГП, умови договорів не передбачали можливості такого продовження.

Фото: Офіс генпрокурора

У результаті підприємства протягом ще одного місяця купували деревину за нижчими цінами. Загалом за такими умовами їм реалізували понад 4 тисячі кубометрів лісопродукції.

За даними слідства, через продаж деревини за заниженими цінами ДП «Ліси України» завдано понад 6,9 млн грн збитків.

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Дії підозрюваних кваліфікували як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Фото: Офіс генпрокурора

Підозрюваним вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

В ОГП додають, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.