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На Київщині через нічну атаку РФ постраждали троє людей

Загалом за добу в області поранені шестеро людей, пошкоджені 24 приватні домоволодіння.

На Київщині через нічну атаку РФ постраждали троє людей
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

У Бучанському районі Київщини внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Серед постраждалих у Бучанському районі – жінка 1937 року народження, яка зазнала гострої реакції на стрес. Ще двоє людей отримали уламкові поранення та опіки.

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Також через атаку загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували.

Загалом за останню добу на Київщині травмувалися шестеро людей. В області пошкоджено 28 об’єктів, зокрема 24 приватні домоволодіння.

У Бучанському районі пошкоджені три приватні домоволодіння, складське приміщення та об’єкт інфраструктури.

У Фастівському районі пошкоджені вісім приватних домоволодінь.

У Броварському районі пошкоджені десять приватних домоволодінь.

В Обухівському районі пошкоджені три приватні домоволодіння та об’єкт інфраструктури.

У Вишгородському районі пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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