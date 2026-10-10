Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки на півдні Одещини

Інформація про постраждалих не надходила.

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У ніч проти 10 жовтня внаслідок російської атаки пошкоджено житлову інфраструктуру на півдні Одеської області.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цієї ночі внаслідок російської атаки уражено житлову інфраструктуру на півдні Одещини", – ідеться у повідомленні.

За його словами, пошкоджень зазнали житлові будинки та прилеглі території.

Інформація про постраждалих не надходила. На місцях триває ліквідація наслідків атаки.