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Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки на півдні Одещини

Інформація про постраждалих не надходила. 

Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки на півдні Одещини
Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 10 жовтня внаслідок російської атаки пошкоджено житлову інфраструктуру на півдні Одеської області. 

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цієї ночі внаслідок російської атаки уражено житлову інфраструктуру на півдні Одещини", – ідеться у повідомленні.

За його словами, пошкоджень зазнали житлові будинки та прилеглі території.

Інформація про постраждалих не надходила. На місцях триває ліквідація наслідків атаки.

  • Російські війська вночі атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти та цивільна інфраструктура.
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