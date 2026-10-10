Росія запустила по Україні 160 дронів, 117 з них збила ППО

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних видів. З них 110 були реактивними.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 117 ворожих безпілотників, серед яких 82 – реактивні.
Водночас зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу на 14 локаціях. На десяти локаціях упали уламки збитих дронів.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – ідеться у повідомленні.