ГУР МО викрило 20 суден "тіньового флоту" Росії, які допомагають обходити санкції

Усі 20 суден перебувають під санкціями Британії або України, одне з них також під обмеженнями США.

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Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про 20 морських суден, які експортують російську нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють підсанкційні судна.

За даними ГУР, ці судна є частиною логістичної мережі, яку Росія використовує для отримання доходів від експорту енергоносіїв.

Усі 20 суден перебувають під санкціями Великої Британії або України, одне з них також під санкціями США.

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Серед суден – російський газовоз PORTOVYY (IMO 9246621), що належить підсанкційному "Газпрому" з 2021 року. Він використовується як плавуче сховище газу в межах комплексу "Портовая" в Ленінградській області.

15 серпня 2026 року судно з російським скрапленим природним газом уперше з листопада 2021 року залишило акваторію Фінської затоки. Через Північний морський шлях воно дісталося китайського порту Бейхай для розвантаження. Наразі, за даними ГУР, газовоз перебуває на верфі Zhoushan Huafeng Shipyard на острові Чжоушань.

Розвідка також повідомила про два газовози, які поповнили російський тіньовий флот навесні 2026 року.

AVACHA (IMO 9319404) – раніше належав китайській компанії Jovo Energy. Навесні 2026 року його придбала компанія Tudor Maritime Ltd з Маршаллових Островів. Із червня судно ходить під російським прапором, а з серпня, за даними ГУР, перевозить газ із термінала «Утрєнній» проєкту «Арктик СПГ-2» до китайського порту Бейхай.

CHAIVO – раніше належав грецькій компанії Maran Gas Maritime, після чого його також придбала Tudor Maritime Ltd. У липні 2026 року судно перейшло під російський прапор. Із серпня воно перевозить газ до Бейхая з плавучого сховища KORYAK FSU поблизу Петропавловська-Камчатського.

За інформацією розвідки, обидва газовози перебувають під управлінням російської компанії "Криолайн менеджмент".

Українська воєнна розвідка закликала міжнародних партнерів посилити контроль за продажем суден, заблокувати можливості обслуговування підсанкційного флоту на іноземних верфях і перекрити джерела доходів Росії від експорту енергоносіїв.

Дані про судна оприлюднили на порталі "War&Sanctions" за посиланням.