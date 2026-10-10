На Київщині унаслідок ранкової атаки постраждали двоє людей

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Сьоодні зранку, 10 жовтня, російська армія поранила двох людей на Київщині.

"В Обухівському районі внаслідок ранкової ворожої атаки постраждали двоє людей", - написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.

Одного чоловіка медики оглянули та надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Жінку з множинними переломами стегнової кістки госпіталізували до лікарні.

Пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.