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На Київщині унаслідок ранкової атаки постраждали двоє людей

Жінку госпіталізували, чоловік лікуватиметься вдома. 

На Київщині унаслідок ранкової атаки постраждали двоє людей
Ілюстративне фото

Сьоодні зранку, 10 жовтня, російська армія поранила двох людей на Київщині. 

"В Обухівському районі внаслідок ранкової ворожої атаки постраждали двоє людей", - написав начальник ОВА Тимур Ткаченко. 

Одного чоловіка медики оглянули та надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Жінку з множинними переломами стегнової кістки госпіталізували до лікарні.

Пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

  • У Бучанському районі Київщини внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні.
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