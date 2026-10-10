На Київщині унаслідок ранкової атаки постраждали двоє людей

Сьоодні зранку, 10 жовтня, російська армія поранила двох людей на Київщині.
"В Обухівському районі внаслідок ранкової ворожої атаки постраждали двоє людей", - написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.
Одного чоловіка медики оглянули та надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Жінку з множинними переломами стегнової кістки госпіталізували до лікарні.
Пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.
- У Бучанському районі Київщини внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні.