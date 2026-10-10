У частинах Києва та області застосували аварійне відключення (оновлно)

На Південній Борщагівці у Києві застосували аварійне відключення через атаку ворога. Тако аварійно вимкнули електрику у Бучанському районі області.

Про це інформує ДТЕК. За словами мера столиці Віталія Кличка, через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. В Укренерго зазначили, що унаслідок атаки російських дронів відбулось знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що були задіяні у забезпеченні живлення частини Києва та області. Внаслідок цього значна частина споживачів у регіоні наразі знеструмлена.

Відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація і енергетики вже працюють над заживленням знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу.

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"Якщо зараз у Києві або області у вас є електроенергія, будь ласка – споживайте її ощадливо! Це дозволяє зменшити навантаження на мережі та швидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень", - додали в Укренерго.

Оновлення. О 13:07 в ДТЕК попередили, що в Бучанському районі області чарез атаку на енергообʼєкти також фіксуються аварійні відключення.

Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути електрику.