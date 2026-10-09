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На залізничних станціях Київщини встановлюють мобільні укриття

Мобільні укриття вже встановлюють у Глевасі, Вишневому та Броварах. Кожне розраховане на 29 осіб.

На залізничних станціях Київщини встановлюють мобільні укриття
Фото: Стопкадр з відео Тимура Ткаченка

На залізничних станціях Київської області почали встановлювати модульні укриття для захисту пасажирів і працівників залізниці під час російських атак.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, одне з таких укриттів він відвідав на залізничній станції у Глевасі. Споруда сертифікована та відповідає необхідним вимогам, а її місткість становить 29 людей.

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Модульні укриття можна швидко встановлювати завдяки їхній конструкції. Їх розміщують там, де бракує капітальних захисних споруд, щоб посилити безпеку залізничних перевезень на тлі російських атак на інфраструктуру.

Також укриття встановлюють на залізничних платформах у Вишневому та Броварах. Їх планують підготувати до використання найближчим часом.

Ткаченко додав, що обласна влада спільно з "Укрзалізницею" та громадами працює над розширенням проєкту, адже потреба в захисних спорудах є на інших вокзалах і залізничних станціях області.

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