Британія пообіцяла зберігати тиск на Росію за допомогою найжорсткіших санкцій попри угоду Трампа і Путіна

Лондон пообіцяв зберігати найжорсткіший в історії країни санкційний режим проти Москви та продовжувати підтримувати Україну.

Велика Британія продовжить тиснути на Росію за допомогою санкцій після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо закупівлі російського дизпалива.

Про це повідомляє The Independent.

У п’ятницю Трамп заявив про домовленість щодо закупівлі в Росії понад мільйона тонн дизельного пального.

Коментуючи цю заяву, речник британського уряду наголосив, що позиція Лондона залишається чіткою.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для самооборони. Ми також продовжимо чинити тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Велика Британія, підвищуючи ціну путінської агресії та підтримуючи зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру", – заявив представник уряду.

Контекст

9 жовтня ввечері президент Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.

За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.