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Британія пообіцяла зберігати тиск на Росію за допомогою найжорсткіших санкцій попри угоду Трампа і Путіна

Лондон пообіцяв зберігати найжорсткіший в історії країни санкційний режим проти Москви та продовжувати підтримувати Україну.

Британія пообіцяла зберігати тиск на Росію за допомогою найжорсткіших санкцій попри угоду Трампа і Путіна
Фото: ArmyInform

Велика Британія продовжить тиснути на Росію за допомогою санкцій після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо закупівлі російського дизпалива.

Про це повідомляє The Independent.

У п’ятницю Трамп заявив про домовленість щодо закупівлі в Росії понад мільйона тонн дизельного пального.

Коментуючи цю заяву, речник британського уряду наголосив, що позиція Лондона залишається чіткою.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для самооборони. Ми також продовжимо чинити тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Велика Британія, підвищуючи ціну путінської агресії та підтримуючи зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру", – заявив представник уряду.

Контекст

  • За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.
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