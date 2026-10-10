Британія пообіцяла зберігати тиск на Росію за допомогою найжорсткіших санкцій попри угоду Трампа і Путіна

Велика Британія продовжить тиснути на Росію за допомогою санкцій після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо закупівлі російського дизпалива.
Про це повідомляє The Independent.
У п’ятницю Трамп заявив про домовленість щодо закупівлі в Росії понад мільйона тонн дизельного пального.
Коментуючи цю заяву, речник британського уряду наголосив, що позиція Лондона залишається чіткою.
"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для самооборони. Ми також продовжимо чинити тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Велика Британія, підвищуючи ціну путінської агресії та підтримуючи зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру", – заявив представник уряду.
Контекст
- 9 жовтня ввечері президент Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.
- За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.
- Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.