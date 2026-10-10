Туреччина забороняє акаунти в соціальних мережах для дітей віком до 15 років

Туреччина заборонила платформам соціальних мереж надавати послуги дітям віком до 15 років.

Як пише Bloomberg, про це йдеться у постанові, опублікованій в офіційному віснику.

Компанії соціальних мереж будуть зобов'язані перевіряти вік користувачів під час створення облікових записів, використовуючи токен підтвердження віку через систему електронного урядування Туреччини. Згідно з новими правилами, заявки від користувачів, яким виявиться менше 15 років, мають бути заблоковані.

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Це положення, яке набуде чинності 1 листопада, є результатом законопроекту, прийнятого парламентом Туреччини у квітні. Очікується, що перевірка віку для існуючих облікових записів буде завершена до 31 березня 2027 року, а облікові записи, що належать користувачам, яким виявилося менше 15 років, повинні будуть бути закриті.

Згідно з новим регламентом, облікові записи користувачів віком від 15 до 17 років будуть приватними за замовчуванням, працюватимуть з фільтрами контенту та не пропонуватимуть персоналізованої реклами чи можливостей прямих трансляцій. Платформи також будуть зобов’язані впроваджувати технічні заходи, щоб запобігти створенню скріншотів на цих облікових записах.

Платформи також будуть зобов'язані пропонувати інструменти батьківського контролю для облікових записів дітей віком від 15 до 17 років, що дозволить батькам керувати налаштуваннями, обмежувати час використання та авторизувати платні транзакції.

Згідно з турецьким законодавством про Інтернет, платформи соціальних мереж, які не дотримуються правил, можуть зіткнутися зі штрафами у розмірі до 3% від їхнього глобального доходу, забороною реклами та обмеженням пропускної здатності інтернету.