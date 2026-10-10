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Російські війська протягом дня понад 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше від атак постраждав Нікопольський район. Там, крім загиблого хлопчика, поранень зазнали 10-річна дівчинка, 12-річний хлопчик, 47-річний чоловік і дві жінки віком 49 та 61 рік. Рятувальники евакуювали постраждалих до медичного закладу.

У районі пошкоджені житлові будинки, автозаправна станція та автомобіль швидкої допомоги.

Також російські атаки пошкодили житлові будинки й об’єкти інфраструктури у Криворізькому районі, а в Дніпровському районі – автомобіль і сільськогосподарську техніку.